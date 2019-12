Fallon Sherrock doet het weer en schakelt het nummer 11 van de wereld uit

De Britse Fallon Sherrock heeft op het WK Darts opnieuw voor sensatie gezorgd. Ze rekende af met het nummer 11 van de wereld Mensur Suljovic.

Enkele dagen geleden werd Fallon Sherrock de eerste vrouw die een wedstrijd op het WK Darts wist te winnen. Ze schreef daarmee historie, maar nog zit het er niet op. Zaterdagavond nam ze het op tegen Oostenrijkse Serviër Mensur Suljovic, het nummer 11 van de wereld, en ze versloeg hem met 3-1.

In de eerste set leek Suljovic in eerste instantie over haar heen te lopen, maar Sherrock vocht terug. Ze maakte een 2-0 achterstand in legs ongedaan en gooide vervolgens 70 uit voor setwinst. In de tweede set was het dan Sherrock die een 2-0 voorsprong weggaf waardoor Suljovic terugkeerde.

In de derde set begaf Suljovic onder de druk en dat gebeurde ook in de vierde set. Het publiek koos duidelijk de kant van Fallon Sherrock en dat maakte het hem net zoals Ted Evetts enkele dagen daarvoor zo goed als onmogelijk. Met een 86 finish op de bullseye maakte Sherrock het uiteindelijk af. Ze staat nu in de derde ronde.