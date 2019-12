Dimitri Van den Bergh treft grote klepper in kwartfinale op WK darts

Dimitri Van den Bergh heeft dinsdagnamiddag zich geplaatst voor de kwartfinale van het wereldkampioenschap darts. In de derde ronde versloeg hij niet zonder slag of stoot de Brit Luke Woodhouse.

Het is dan toch gelukt voor Dimitri Van den Bergh. Na veel zweten haalde hij toch de kwartfinale in Ally Pally. Daarin treft hij ex-wereldkampioen Adrian Lewis. Dancing Dimi versloeg Luke Woodhouse met 4-2.

Maar volgens de media had Woodhouse last van griep en dat viel bij momenten ook op. Het zweet liep namelijk van de Brit zijn voorhoofd en de eerste twee sets gingen dan ook makkelijk naar de Belg. Toen haperde de Antwerpenaar zijn motor en ging het plots naar 2-1 in sets.

Het zweet stond nu bij Van den Bergh op het voorhoofd, maar hij bleef koelbloedig en zette de vierde set naar zijn hand. Al had hij wel vijf legs nodig. De vijfde set ging naar Woodhouse, Van den Bergh won de zesde set en staat zo in de kwartfinale, al leek hij daar alles behalve tevreden mee.

Dooie lul RT @rtl7darts: Wat is er toch met Dimitri van den Bergh aan de hand? Ook na een knappe 120-finish gaat het hoofd naar beneden.



Dit ziet er niet prettig uit.. ☹️#rtl7darts #darts pic.twitter.com/ukIyFQPHJc — DaveWolters (@DaveWolters) December 23, 2019

Dimitri van den Bergh gaat voor de ‘Raymond van Barneveld Award’. Ofwel: de meest depressieve darter van het toernooi. #rtl7darts #rtldarts — Fido Dido (@FidoDid28493851) December 23, 2019