Michael van Gerwen kent geen problemen met excentrieke Ricky Evans en gaat op een drafje naar de volgende ronde

Wie stopt wereldkampioen Michael van Gerwen af? Het lijkt meer en meer een onwaarschijnlijke opdracht. De Nederlander lijkt al zijn tegenstanders zonder enige moeite te verslaan.

Zondagavond nam hij het op tegen Ricky Evans. Evans is niet de sterkste speler, maar op een goede dag kan hij zich zeker meten met spelers uit de top 10 van de wereldranglijst. Van Gerwen wilde Evans niet in de wedstrijd laten komen en gooide meteen drie pijlen in de triple 20, de toon was gezet.

De eerste set haalde Mighty Mike binnen. Evans kreeg kansen zowel in de eerste als de tweede set, maar kon die niet verzilveren en dan ben je snel klaar tegen de wereldkampioen. In de derde set nam Evans een 2-1 voorsprong in legs, maar Van Gerwen maakte er via een 114-finish 2-2 van. Hij pakte even later ook de set.

In de vierde set daalde het niveau en Van Gerwen gaf Evans zelfs een kansje op setwinst. De wereldkampioen gooide de wedstrijd uiteindelijk uit met een 118-finish. Stephen Bunting lijkt in de volgende ronde een nieuw slachtoffer voor de wereldkampioen te worden.