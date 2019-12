WK Darts: Dimitri Van den Bergh net zoals Kim Huybrechts op zoek naar een plaats bij de laatste 16

Kerstmis komt er nu echt wel aan en dat wil zeggen dat de darters een paar dagen rust krijgen. Maandagnamiddag is Dimitri Van den Bergh aan de beurt.

Nico Kurz en Luke Humphries trappen de namiddagsessie af. Kurz doet voor het eerst mee aan het WK Darts en stuurde James Wilson en Joe Cullen al huiswaarts. Humphries versloeg Devon Petersen en Jermaine Wattimena. De winnaar van dit duel neemt het in de 1/8e finales op tegen Kim Huybrechts die zondagavond Danny Noppert versloeg.

Verder krijgen we ook nog Adrian Lewis tegen Darren Webster te zien en daarna is het de beurt aan Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot zette met 103.81 gemiddeld voorlopig de hoogste score van het toernooi neer en neemt het op tegen Luke Woodhouse die eerder al Michael Smith, WK-finalist van vorig jaar, uitschakelde. 'S avonds komen ook Dave Chisnall, Gary Anderson en Peter Wright nog in actie. Allen gevestigde waarden die ver kunnen raken op dit WK.