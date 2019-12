Peter Wright klopt Gerwyn Price en staat in de finale na een duel onder hoogspanning

Peter Wright plaatste maandagavond voor de WK-finale op Nieuwjaarsdag. Hij versloeg in de halve finale de Welshmen Gerwyn Price na een intens duel.

Vooraf liet Gerwyn Price weten dat Peter Wright tevreden ging mogen zijn met een gewonnen set. Een uitspraak die als een boemerang recht in zijn gezicht terugkeerde want Wright haalde met een 3-2 in legs meteen de eerste set binnen en dat liet hij The Iceman even fijntjes weten. Price reageerde wel en krikte zijn niveau stevig op met een 1-2 tussenstand in sets even later tot gevolg. Een uitbarsting van vreugde recht in het gezicht van Wright zette alleen maar meer druk op de partij.

PRICE LEVELS IT!



Gerwyn Price levels this match up at one set apiece and it's game on here!

Wright liet zich niet afschrikken en speelde in de vierde sets weer op zijn hoogste niveau. Hij haalde de drie legs binnen en zorgde met een 12-darter meteen voor een break in set vijf. Price gaf niet af en kon uiteindelijk de schade toch nog herstellen waardoor we na zes sets met een 3-3 tussenstand zaten.

Price breekt

Lang zou het verzet van Gerwyn Price dan al niet meer duren want hoewel hij in de zevende set op weg leek naar een 4-3 voorsprong leverde hij op een cruciaal moment een dramatische leg af. Wright profiteerde en en kwam via dubbel 12 op een 4-3 voorsprong.

Snakebite was nadien helemaal los en kwam ook meteen 5-3 voor. Het verzet bij Price was gebroken en even later maakte Wright er 6-3 van. De Schot was op die manier als eerste zeker van een plek in de finale.