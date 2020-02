Peter Wright trekt hoogvorm door en haalt nu ook de eindzege in de Masters binnen

2020 lijkt het jaar van Peter Wright te gaan worden. Ruim een maand geleden versloeg hij nog Michael van Gerwen in de WK-finale en nu was hij sterker dan Michael Smith. Wright leek probleemloos op de eindzege af te stevenen nadat hij al snel een 4-1 voorsprong had.

Smith keerde echter terug en kreeg in de allesbeslissende leg zelfs drie kansen om uit te gooien. Wright profiteerde van de missers en kon zo toch nog de eindzege op zak steken.

