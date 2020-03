Opvallend: Michael van Gerwen gooit nine-darter op UK Open Darts

Van Gerwen heeft de UK Open darts op zijn naam geschreven. Hij won in de finale van Gerwyn Price. Price schakelde Dimitri Van den Bergh uit op het tornooi. De overwinning ging dus naar Van Gerwen, maar zijn hoogtepunt kwam toch in de halve finale.

Hij nam het op tegen Daryl Gurney en volgens Sporza gooide Van Gerwen in het zesde leg een nine-darter. Een knappe prestatie van de Nederlander. Bekijk hieronder de beelden:

NINE-DARTER!!!!



Michael van Gerwen lands perfection AGAIN at the Ladbrokes UK Open!



That was never in doubt, was it! pic.twitter.com/q1f6C0yekO