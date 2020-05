Geen hoofdtabel in de PDC Home Tour voor Dimitri Van den Bergh: Belg uitgeschakeld in de groepsfase

Net zoals Kim Huybrechts is Dimitri Van den Bergh er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de hoofdtabel van de PDC Home Tour. Hij werd tweede in zijn groep, maar het was niet voldoende om te kwalificeren.

Van den Bergh kwam enkele moeilijke tegenstanders tegen in zijn groep. De nummer 28 van de wereld nam het volgens Sporza onder meer op tegen Rob Cross. Cross werd wereldkampioen in 2018 en nam ook de maat van Van den Bergh. Het werd 5-4. De match daarvoor kon de Belg wel winnen (het werd 5-1 tegen Karel Sedlacek), maar de laatste wedstrijd werd ook een nederlaag. William Borland, de nummer 104 op de wereldranglijst, speelde de beste match uit zijn carrière en haalde het met 5-3 van Van den Bergh. Daardoor werd de Belg tweede en was hij ook meteen uitgeschakeld. Ook Kim Huybrechts is uitgeschakeld.