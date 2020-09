Comeback van vijfvoudige wereldkampioen in Nederland: Raymond van Barneveld heeft er weer zin in

Nederland ziet één van zijn meest succesvolle ex-sporters weer terug in competitie treden. Raymond van Barneveld, vijfvoudig wereldkampioen in darts, maakt een comeback. Van Barneveld had vorig jaar na het WK afscheid genomen van de sport.

In Nederland beschouwen ze Van Barneveld als de pionier van darts in eigen land. In 1998 veroverde hij zijn eerste wereldtitel. Het zou lang niet zijn enige succes zijn. Later werd Van Barneveld nog eens vier keer wereldkampioen.

In 2019 volgde dan het afscheid, maar amper een jaar later komt het dus al tot een comeback. Van Barneveld is weer profdarter. Naar eigen zeggen miste hij het enorm en kriebelt het nu dus weer om er opnieuw tegenaan te gaan.