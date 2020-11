Jonathan Worsley uit toernooi gezet na duw aan Michael van Gerwen: Nederlander noemde hem een rat

Op de PDC Winter Series ging het er hevig aan toe tussen Jonathan Worsley en Michael van Gerwen. De Nederlander zou Worsley een rat genoemd hebben en daarna zou de Welshman hem geduwd hebben. Worsley werd dan ook uit het toernooi gezet.

De oorzaak van de ruzie zou een vestimentaire keuze zijn. Worsley had namelijk een shirt aan dat niet werd toegestaan en volgens Het Laatste Nieuws werd hij daardoor aangepakt door de toernooidirecteur. Volgens Worsley had van Gerwen echter ook iets aan dat normaal niet toegestaan mocht worden.

Van Gerwen vond dat Worsley hem had verklikt en noemde hem in een discussie een rat. Het bleef er hevig aan toe gaan en uiteindelijk gaf Worsley van Gerwen een duw. Daardoor is de Welshman uit het toernooi gezet.