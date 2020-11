Dimitri Van den Bergh maakt indruk en heeft straf record te pakken

Dimitri Van den Bergh heeft indruk gewonnen op de Grand Slam of Darts. Hij haalde het in zijn eerste groepswedstrijd met 5-1 van Ricky Evans en daarbij had onze landgenoot een straf record te pakken.

Sterke eerste groepswedstrijd van Dimitri Van den Bergh op de Grand Slam of Darts. Onze landgenoot nam het op tegen Ricky Evans en hij haalde het vlot met duidelijke 5-1 cijfers. Daarnaast was er nog ander straf nieuws. Van den Bergh heeft het record van Phil Taylor te pakken. Volgens Het Laatste Nieuws gooide de Belg gemiddeld 114,85 punten per drie darts en het is beter dan het record van Taylor. Hij haalde in 2014 bij een wedstrijd 114,65 punten per drie darts.