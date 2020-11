Dimitri Van den Bergh slaat opnieuw toe en stoot door naar halve finales na enorm spannende wedstrijd

Nathan Aspinall is zeker geen onbekende. De Brit is de nummer 6 van de wereld en dus wist Dimitri Van den Bergh dat het geen makkelijke opdracht zou worden. Toch speelde onze landgenoot opnieuw sterk en tot op het einde waren ze aan elkaar gewaagd.

In de laatste en beslissende set sloeg Van den Bergh toe, waardoor de Belg het haalde met 16-15. Zo heeft hij zich gekwalificeerd voor de halve finales op de "Grand Slam of Darts". Hij zal het opnemen tegen James Wade, de nummer 8 van de wereld.

VAN DEN BERGH WINS!



Dimitri Van den Bergh produces a magnificent leg in the decider to come out on top of an epic! pic.twitter.com/rrDqRlKvhe