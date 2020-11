Avontuur van Dimitri Van den Bergh is afgelopen: landgenoot sneuvelt in halve finales

Dimitri Van den Bergh is uitgeschakeld op de Grand Slam of Darts. Onze landgenoot verloor in de halve finales van James Wade. Het werd opnieuw een spannende wedstrijd, want de Brit haalde het met het kleinste verschil: 16-15.

Het avontuur van Dimitri Van den Bergh op de Grand Slam of Darts zit erop. Toch leek hij lang aanspraak te mogen maken op de finale, want hij stond lang op voorsprong tegen de Brit James Wade. Hij kreeg zelfs een matchdart, maar het afmaken lukte niet. James Wade protifeerde optimaal en trok de wedstrijd alsnog naar zich toe. Het werd uiteindelijk 16-15 na een enorm spannende wedstrijd, maar voor Van den Bergh zit het toernooi erop. Wade neemt het in de finale op tegen de Portugese verrassing José de Sousa.