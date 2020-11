Dimitri Van den Bergh doet goede zaak: hij komt de top 10 binnen op de wereldranglijst

De halve finales zijn het eindstation geworden van Dimitri Van den Bergh op de Grand Slam of Darts. Onze landgenoot verloor van James Wade, maar hij kan terugkijken op een sterk toernooi. Dankzij zijn prestaties zal hij binnenkort terug te vinden zijn in de top 10 van de wereld.

Dimitri Van den Bergh heeft er een sterk toernooi opzitten. De Belg maakte zelfs kans op de finale op de Grand Slam of Darts, maar na een spannende wedstrijd was James Wade net iets sterker in de halve finales. Het werd 16-15.

Dankzij zijn goede prestaties, zal Dimitri Van den Bergh binnenkort wel in de top 10 van de wereld staan. Volgens Sporza is het de eerste keer dat een Belg de top 10 bereikt op de wereldranglijst van het Darts.