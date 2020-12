Vrouw die vorig jaar indruk maakte op WK Darts, is er dit jaar niet bij: "Teleurgesteld dat ik mij niet kon kwalificeren"

De eerste ronde van het WK Darts is volop aan de gang, maar wie u in deze editie van het WK niet te zien zal krijgen, is Fallon Sherrock. De speelster is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren.

Fallon Sherrock maakte vorig jaar heel wat indruk op het WK Darts. Zo werd ze de eerste vrouw ooit die erin geslaagd was om een wedstrijd te winnen van een man op het WK. Ze haalde het van Ted Evetts, maar daarna bleef ze indruk maken. Zo won Sherrock ook in de tweede ronde van Mensur Suljovic. Dit jaar zal Sherrock er echter niet bij zijn op het wereldkampioenschap. Ze is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren. Volgens Het Laatste Nieuws had Sherrock het dit jaar echter wel lastig, omdat ze kampt met een nierprobleem en omdat haar autistische zoon thuisonderwijs nodig had met de pandemie. "Volgend jaar wil ik er graag terug bij zijn. Ik ben teleurgesteld dat ik mij niet kon kwalificeren", legde ze uit.