Eerste Belg meteen uitgeschakeld op WK Darts: Mike De Decker verliest kansloos van Japanner

Mike De Decker is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de tweede ronde op het WK Darts. Hij werd deze middag uitgeschakeld tegen de Japanner Edward Foulkes. Hij verloor kansloos met 0-3.

Mike De Decker was de favoriet in het duel met Edward Foulkes om door te stoten naar de volgende ronde, maar de Japanner begon zeer sterk aan de wedstrijd. Hij haalde ook al snel de eerste set binnen.

De Decker moest zich herpakken en de tweede set ging ook beter, maar de Japanner was sterker in het uitgooien. Ook de tweede set ging daarom naar Foulkes. In de derde set was het razend spannend, maar in de beslissende leg liet De Decker het liggen om de set binnen te halen. 0-3 dus en daardoor is De Decker meteen uitgeschakeld op het WK Darts.