Dimitri Van den Bergh komt vanavond voor het eerst in actie op het WK Darts: wie is zijn tegenstander?

De fans van Darts hebben deze avond iets om naar uit te kijken, want Dimitri Van den Bergh begint aan zijn WK. Onze landgenoot zal het in de tweede ronde opnemen tegen Paul Lim. Hij klopte het jonge talent Luke Humphries door met 2-3 te winnen in de eerste ronde.

Dimitri Van den Bergh, de nummer 9 van de wereld, krijgt vandaag de kans om zich bij Huybrechts te voegen in de derde ronde van het WK Darts. Hij speelt zijn eerste wedstrijd van het toernooi tegen Paul Lim.

Normaal een haalbare kaart voor Van den Bergh, maar toch zal hij zijn tegenstander niet mogen onderschatten. Lim schakelde in de vorige ronde namelijk Luke Humphries uit met 2-3. Opvallend, want Humphries had de eerste twee sets wel naar zijn hand gezet en gaf een 2-0 dus uit handen. Vorig jaar bereikte Humphries nog de kwartfinales en haalde hij het onder meer van Huybrechts. Het onderstreept nog maar eens de prestatie en de mentale weerbaarheid van Lim.

9-darter

Paul Lim kan een wel zeer straffe anekdote voorleggen, want zo was hij in 1990 de eerste speler ooit die op een WK een 9-darter kon gooien. Een man om in de gaten te houden dus voor Dimitri Van den Bergh, maar onze landgenoot heeft dit seizoen al laten zien dat hij over een zeer goede vorm beschikt.