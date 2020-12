Kim Huybrechts maakt indruk en haalt het in tweede ronde van nummer 10 van de wereld

Kim Huybrechts doet het uitstekend op het WK Darts. In de tweede ronde nam onze landgenoot het op tegen Ian White, de nummer 10 van de wereld, en Huybrechts haalde het met 3-1.

Kim Huybrechts heeft indruk gemaakt in de tweede ronde van het WK Darts. Hij speelde tegen Ian White, de nummer 10 van de wereld, en ze waren allebei zeer sterk met een gemiddelde van boven de 100 punten.

Ian White had echter problemen met het uitgooien van zijn doubles en zo haalde Huybrechts het in vier sets: 3-1. In de derde ronde neemt Huybrechts het op tegen Ryan Searle. Hij schakelde Jeffrey de Zwaan uit in de tweede ronde.