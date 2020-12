🎥 Zeer straffe prestatie van James Wade op het WK Darts: eerste nine-darter in vijf jaar op het WK is een feit!

Een uniek moment op het WK Darts. James Wade is er deze middag namelijk in geslaagd om een nine-darter te gooien. Het is de eerste keer in vijf jaar tijd dat er een nine-darter op het WK Darts wordt gegooid.

Bij een nine-darter gooit een darter een perfecte leg en schrijft hij ook een beetje geschiedenis want zoiets komt zelden voor in het darts. Toch is het deze middag gelukt, want James Wade heeft een nine-darter gegooid. Het is de eerste keer in vijf jaar tijd dat iemand daarin slaagt op het WK Darts.

Toch was het niet voldoende voor de overwinning, want James Wade, de nummer 7 van de wereld, werd met 2-4 uitgeschakeld door Stephen Bunting. Wade zal door deze nine-darter echter niet snel vergeten worden.