Gerwyn Price en Gary Anderson hebben het niet onder de markt, maar stoten door naar de vierde ronde op het WK Darts

Op het WK Darts komen we stilaan in een beslissende fase terecht. Gisterenavond stonden nog drie mooie wedstrijden op het programma in de derde ronde en Gary Anderson en Gerwyn Price hadden het wel zeer lastig met hun tegenstanders.

Zo leek Gary Anderson zelfs op de rand van uitschakeling te staan. Mensur Suljovic stond 3-2 voor in sets, maar The Flying Scotsman zette het zelf helemaal recht en won alsnog met 3-4. In de vierde ronde speelt de nummer 13 van de wereld en ex-wereldkampioen tegen Lowe of Petersen.

Ook Price had het niet onder de markt. Hij kon maar geen afstand nemen van Dolan en dus moest een decider beslissen over de overwinning. Price haalde het uiteindelijk met 4-3 en hij speelt zo in de vierde ronde een topper tegen Mervyn King.

Tenslotte kwam ook Glen Durrant, de nummer twaalf van de wereld, in actie. Hij nam het op tegen de Amerikaan Baggish en deze wedstrijd werd minder spannend. Durrant leek alles onder controle te hebben en won uiteindelijk ook zijn derde ronde met 4-2.