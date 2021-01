Primeur voor Dimitri Van den Bergh: landgenoot is er voor het eerst bij op prestigieus toernooi

Normaal stond de Premier League Darts in februari op het programma, maar het toernooi wordt met enkele maanden uitgesteld. Er doen tien deelnemers aan mee en één van die deelnemers is Dimitri Van den Bergh.

Ook de andere grootmachten uit het Darts doen aan dit toernooi mee. Van Gerwen, Wright, Price, Anderson, Cross, Aspinall, De Sousa en Durrant zijn namelijk van de partij. Een tiende deelnemer moet nog aangeduid worden.

𝗧𝗵𝗲 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀 𝗼𝗳 𝟮𝟬𝟮𝟭



The @unibet Premier League Line-Up for 2021...



Nine players confirmed, with one more to follow!