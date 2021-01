Eind januari opnieuw Darts op VTM! Wat houdt het toernooi in en welke Belgen komen in actie?

De fans van Darts hebben opnieuw iets om naar uit te kijken. Eind januari staan de Masters op het programma en het toernooi wordt opnieuw uitgezonden op VTM 4. Met Dimitri Van den Bergh komt één Belg in actie op het toernooi.

Eind januari is het opnieuw zo ver. Dan staan de Masters in het Darts op het programma. Het is een prestigieus toernooi waar alleen de beste 24 spelers ter wereld aan zullen deelnemen. Ook Dimitri Van den Bergh is dus van de partij.

Onze landgenoot komt al in de eerste ronde in actie (de top 8 van de wereld moet pas vanaf de tweede ronde aan het werk). In de eerste ronde speelt Van den Bergh tegen Dobey en als hij deze wedstrijd weet te winnen, wacht in de tweede ronde James Wade.

Uiteraard zijn de favorieten voor het toernooi Gerwyn Price, de wereldkampioen, en de Nederlander Michael van Gerwen. Price zal het in zijn tweede ronde moeten opnemen tegen Cullen of Bunting, terwijl van Gerwen zal uitkomen tegen De Sousa of Clayton.

Het format van de Masters is een beetje anders dan het WK Darts. Zo worden er op de Masters geen sets afgewerkt maar is het "best of ...legs". Zo moeten de spelers in de eerste ronde een "best of 11 legs" wedstrijd afwerken. In de tweede ronde en de kwartfinales is het "best of 19 legs", terwijl het in de halve finales en de finale "best of 21 legs" is. Het toernooi staat van 29 tot en met 31 januari op het programma.