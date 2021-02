Raymond van Barneveld maakt indruk en zet Players Championship 3 op zijn naam

Raymond van Barneveld is helemaal terug. De Nederlander maakte indruk in Bolton en heeft de Players Championship 3 op zijn naam gezet. In de finale haalde hij het van de Brit Joe Cullen met 8-6.

Raymond van Barneveld is nog niet zo lang terug in de PDC, maar in Bolton heeft hij enkele grote kanonnen opzij kunnen zetten op de Players Championship 3. Zo haalde hij het onder meer van Rob Cross, Mervyn King en Ian White. In de finale stond van Barneveld tegenover Joe Cullen, de winnaar van Players Championship 1. Het werd een zeer spannende wedstrijd, maar van Barneveld wist uiteindelijk wel te winnen met 8-6. Een mooie comeback dus van de Nederlander.