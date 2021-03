UK Open volop aan de gang: Kim Huybrechts door naar vierde ronde, drie Belgen zijn al uitgeschakeld

Deze middag is de UK Open van start gegaan in het Darts. Er kwamen al vier Belgen in actie, maar Geert De Vos, Mike De Decker en Brian Raman zijn uitgeschakeld. Kim Huybrechts heeft zich wel geplaatst voor de vierde ronde.

Dit weekend staat er met de UK Open opnieuw heel wat Darts op het programma. Er kwamen vijf Belgen in actie, maar in de vierde ronde zullen nog maar twee Belgen te zien zijn. Geert De Vos, Mike De Decker en Brian Raman zijn namelijk al uitgeschakeld. Kim Huybrechts heeft zich wel weten plaatsen voor de vierde ronde na een nipte overwinning tegen Kciuk. Het werd 6-5. Dimitri Van den Bergh was al rechtstreeks geplaatst voor de vierde ronde en komt zo pas vanavond voor de eerste keer in actie.