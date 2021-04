Dimitri Van den Bergh tegen Portugees, topper tussen Gary Anderson en Jonny Clayton

Vandaag staat de laatste dag van de eerste week in de Premier League Darts op het programma. Dimitri Van den Bergh moet zijn vijfde wedstrijd afwerken tegen de Portugees Jose De Sousa.

Vandaag is het speeldag vijf in de Premier League Darts. Dimitri Van den Bergh staat voorlopig knap aan de leiding met zes punten en hij wil de eerste week uiteraard ook afsluiten op die eerste plaats. Dan zal hij wel moeten winnen tegen Jose De Sousa, die donderdag indruk maakte met een nine-darter tegen Aspinall.

De topper van de avond is meteen ook de eerste wedstrijd, want Gary Anderson neemt het op tegen Jonny Clayton. Beide heren hebben voorlopig vijf punten en de winnaar van dit duel kan dus een goede zaak doen in het klassement.

Peter Wright staat met vier punten in de middenmoot en daar wil de Schot uiteraard snel verandering in brengen. Vanavond krijgt hij de kans om een sprong te maken tegen Rob Cross. De Engelsman maakt voorlopig een goede beurt met vijf punten.

Glen Durrant moet dan weer op zoek naar zijn eerste punten in deze editie van de Premier League. De winnaar van vorig jaar neemt het op tegen James Wade. Michael van Gerwen speelt dan weer tegen Nathan Aspinall.