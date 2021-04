Tegenstander van Dimitri Van den Bergh deze avond pakt uit met nine-darter bij Premier League Darts

Jose De Sousa maakte een sterke indruk donderdag. De Portugees gooide 180 na 180 tegen Aspinall en hij was zelfs goed voor een nine-darter, waarbij de speler in negen pijlen van 501 naar 0 geraakt.

Een straffe prestatie dus van de Portugees, maar hij bleef wel op een 6-6 gelijkspel steken tegen Aspinall. Dimitri Van den Bergh is wel gewaarschuwd, want onze landgenoot neemt het deze avond op tegen Jose De Sousa.

π—‘π—œπ—‘π—˜-𝗗𝗔π—₯π—§π—˜π—₯ 𝗙𝗒π—₯ π——π—˜ 𝗦𝗒𝗨𝗦𝗔!!!



The Portuguese Magician Jose De Sousa lands a nine-dart finish against Nathan Aspinall!



The second in two nights after Jonny Clayton yesterday!



What a moment from The Special one πŸ”₯ pic.twitter.com/WDa3VjfBwn