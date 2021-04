Dimi blijft verder dansen: Van den Bergh pakt ook de scalp van Clayton en is de nieuwe leider in de Premier League

Na een onderbreking van tien dagen hernam de Premier League weer, met voor Dimi Van den Bergh meteen een echte topaffiche. Onze landgenoot nam het op tegen Jonny Clayton, die de leider was in de Premier League. Van den Bergh klopte hem en nam zo de leiderspositie over.

Na de wedstrijden tussen Cross en Anderson en tussen De Sousa en Wade, was het maandagavond aan Dimitri Van den Bergh en Jonny Clayton. Van den Bergh had al wel eens van Clayton verloren op het EK van 2017, maar de eerstvolgende onderlinge duels waren in het voordeel van de Belg uitgedraaid.

Het was reikhalzend uitkijken of dat ook deze keer het geval zou zijn. In elk geval verzorgden Van den Bergh en Clayton de show. Beide heren zorgden voor een pak scorend vermogen en maakten er een hoogstaande wedstrijd van. Na zes legs waren er vier breaks geweest en was het netjes in evenwicht: 3-3.

'DANCING DIMI' IN HET HOOFD VAN CLAYTON

Van den Bergh bleef dat hoge niveau aanhouden en zijn kansen benutten. Zo liep de Belg uit naar 5-3. Dat was toch een tik voor Clayton. Van den Bergh kroop steeds meer in het hoofd van zijn tegenstander en gaf de winst niet meer uit handen. 'Dancing Dimi' stoomde door naar 7-3 en de leidersplaats in de Premier League.