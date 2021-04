Speelschema tweede ronde Premier League Darts bekendgemaat: Dimitri Van den Bergh opent meteen tegen bekende Nederlander

Dimitri Van den Bergh deed het uitstekend in de eerste ronde van de Premier League Darts en hij kon zich dan ook vlot plaatsen voor de tweede ronde. Gisteren heeft de PDC het schema bekendgemaakt voor de acht overgebleven spelers.

Onze landgenoot krijgt in de eerste week meteen drie zware wedstrijden, want hij opent op woensdag 5 mei zijn tweede ronde tegen de Nederlander Michael van Gerwen. Op donderdag en vrijdag wachten Nathan Aspinall en Gary Anderson. Het volledige schema kan u hieronder terugvinden.

𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲𝗱 𝗙𝗶𝘅𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀



Here's how the 2021 @unibet Premier League will play out this year...



Who will make the Play-Offs on May 28? pic.twitter.com/esSVJmSF7o