Dimitri Van den Bergh stuit bij hervatting van Premier League op ijzersterke Michael van Gerwen

Bij het hervatten van de Premier League kreeg Dimitri Van den Bergh met Michael van Gerwen, de Nederlandse superkampioen, een tegenstander van formaat voorgeschoteld. Van Gerwen haalde dan ook nog eens zijn beste niveau. Zo was er voor 'Dancing Dimi' geen beginnen aan: het werd 8-3.

In de tweede ronde van de Premier League wordt er naar veertien legs gespeeld. Wie acht legs wint, is dus de winnaar. Met al het moois dat Van den Bergh al had laten zien, werd er heel wat van zijn partij tegen Van Gerwen verwacht.

DIMI REDT DE EER

Het was echter al snel duidelijk dat er geen maat stond op de Nederlander. Van Gerwen kwam snel onder stoom. De derde leg rondde hij af met een pijl in de bull. Ook nadien denderde Van Gerwen door naar 6-0. Van den Bergh kwam nadien wel op het scorebord en deed het nog aardig in het slot van de match: onze landgenoot milderde tot 6-3.

Dan vond Van Gerwen het wel welletjes. De volgende legs waren voor hem, om zo tot de eindstand van 8-3 te komen. De eerste matchdart was onmiddellijk raak. Van den Bergh stelde niet teleur, maar een ijzersterke Van Gerwen speelde zijn beste partij uit deze Premier League.