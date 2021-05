Vandaag start de tweede ronde van de Premier League Darts: meteen lastige tegenstander voor Dimitri Van den Bergh

Vandaag start de tweede ronde van de Premier League Darts. Rob Cross en Glen Durrant zijn er niet meer bij, maar met Dimitri Van den Bergh is het wel uitkijken naar een landgenoot. Hij neemt het vanavond op tegen Michael van Gerwen.

Dimitri Van den Bergh deed het uitstekend in de eerste ronde van de Premier League Darts. Onze landgenoot staat samen met Nathan Aspinall aan de leiding met 13 punten. De punten blijven ook staan, waardoor Van den Bergh al een goede uitgangspositie heeft in de tweede ronde. De beste vier gaan door naar de eindfase.

Ze zijn nog met acht, waardoor er dus nog zeven wedstrijden op het programma staan in deze tweede ronde. Vanavond staat meteen een kraker op het programma voor Van den Bergh, want hij neemt het op tegen Michael van Gerwen, de nummer twee van de wereld. Van Gerwen staat in het klassement van de Premier League op de derde plaats met 11 punten.

Jonny Clayton neemt het vanavond op tegen James Wade, terwijl man in vorm Jose de Sousa het zal opnemen tegen Gary Anderson. De laatste wedstrijd van de avond gaat tussen Nathan Aspinall en Peter Wright. De wedstrijd van Van den Bergh staat rond 21u40 op het programma.