Opnieuw een cruciale wedstrijd voor Dimitri Van den Bergh in Premier League Darts: wat doet onze landgenoot tegen Peter Wright?

Met nog drie speeldagen te gaan in de Premier League Darts maakt Dimitri Van den Bergh nog steeds kans op een plaats bij de laatste vier. Hij volgt slechts op één punt van de nummers drie en vier en zelfs maar op twee punten van de twee leiders.

Als Van den Bergh nog kans wil maken op een plaats bij de laatste vier, kan hij vanavond maar beter winnen. Met Peter Wright komt onze landgenoot namelijk de laatste in de stand tegen. Kleine opmerking: Wright had enkele weken geleden last van de schouder en kwam daardoor weinig in het stuk voor. Maandagavond won Wright namelijk vlot van James Wade met 8-4, waardoor het dus geen makkelijke opgave lijkt te worden voor Van den Bergh.

Aspinall en Van Gerwen zouden hun plaats voor de volgende ronde dan weer eventueel kunnen veilig stellen bij een overwinning. Aspinall neemt het op tegen James Wade, terwijl Van Gerwen voor een leuke topper staat tegen een andere ex-wereldkampioen: Gary Anderson.

De laatste wedstrijd waar we het nog niet over hebben gehad, gaat tussen Jonny Clayton en Jose De Sousa. Beide heren staan in de top vier en willen dus absoluut niet verliezen om hun plaats niet te verliezen.