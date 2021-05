Premier League Darts: onmogelijke opgave voor Anderson na nederlaag tegen Van Gerwen, Aspinall raakt niet voorbij Wade

Dimitri Van den Bergh is er dinsdagavond niet in geslaagd om Peter Wright opzij te zetten, maar er stonden ook nog enkele andere wedstrijden op het programma. Zo haalde Michael Van Gerwen het van Gary Anderson.

Met Michael Van Gerwen en Gary Anderson stonden twee dartslegendes tegenover elkaar. Beide heren wisten al wereldkampioen te worden en wonnen ook al andere prestigieuze prijzen. Van Gerwen was in deze confrontatie net iets te sterk voor Anderson. Het werd 8-4 en daardoor is de Nederlander al zeker van een plaats bij de laatste vier. Voor Anderson wordt het een zeer lastige opgave.

Aspinall heeft dan weer de kans laten liggen om naast Van Gerwen aan de leiding te komen in het klassement. Aspinall speelde 7-7 gelijk tegen James Wade en staat daardoor nu op de tweede plaats op één punt van Van Gerwen.

De tweede plaats moet Aspinall wel delen met José De Sousa. De Portugees maakte opnieuw een sterke indruk en hij haalde het met 8-5 van Jonny Clayton. Door de nederlaag van Van den Bergh tegen Wright blijft Clayton voorlopig wel in de top 4 staan.