Voorlaatste speeldag Premier League Darts op het programma: Dimitri Van den Bergh heeft zege nodig tegen James Wade als hij nog kans wil maken op de volgende ronde

Vandaag staat de voorlaatste speeldag van de tweede ronde op het programma in de Premier League Darts. Voor Dimitri Van den Bergh opnieuw een cruciale wedstrijd, want als hij in de top 4 wil eindigen, kan hij maar beter winnen tegen James Wade.

Met James Wade krijgt Dimitri Van den Bergh vandaag een haalbare kaart voorgeschoteld. Wade staat namelijk op een gedeelde achtste plaats met 12 punten en is dus al zo goed als zeker uitgeschakeld. Van den Bergh maakt nog wel kans op de volgende ronde, maar dan kan vandaag beter gewonnen worden. Als Dimitri Van den Bergh nog in de top vier wil eindigen, zal hij moeten hopen op puntenverlies voor Jonny Clayton. De Welshman neemt het op tegen Peter Wright, die zijn klasse opnieuw liet zien de voorbije dagen met overwinningen tegen Wade en Van den Bergh. Michael Van Gerwen en Nathan Aspinall zijn al zo goed als zeker van een plaats in de volgende ronde. De Nederlander speelt de topper tegen José De Sousa, de nummer drie in het klassement, terwijl Aspinall het zal opnemen tegen de Schotse Dartslegende Gary Anderson.