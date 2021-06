'Dancing Dimi" heeft nu echt reden voor een vrolijk dansje: heuglijk nieuws voor hem en zijn vriendin

Met zijn vijfde plek in de Premier League heeft Dimitri Van den Bergh, oftwel 'Dancing Dimi', de voorbije weken al mooie tijden beleefd. Niets in vergelijking met wat hij nu mag beleven: Van den Bergh gaat vader worden.

Dimitri Van den Bergh en zijn vriendin Evi hebben op Facebook aangekondigd dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. "Na 14 lange weken van zwijgen, wegsteken en hopen dat niemand iets zou zien, mogen wij eindelijk trots en verliefd vertellen dat wij de corona-afstand niet hebben opgevolgd", klinkt het.

"Wij hebben elkaar zoveel liefde getoond dat we nu onze liefde aan een extra wondertje willen geven", vervolgt het koppel. Het geslacht van het kindje hebben Dimitri en Evi niet meegedeeld. Wel bekend is voor welke datum de geboorte voorzien is. Dat is voor 7 december.

Dimi en Evi voegen eraan toe dat hun wondertje met veel leifde omringd zal worden. Daar twijfelen we niet aan. Gefeliciteerd, Dimi en Evi!