Van den Bergh met mooie gemiddeldes naar kwartfinales in Milton Keynes maar stuit dan op sterke eindwinnaar

Na zijn goede prestaties in de Premier League is Dimitri Van den Bergh in Milton Keynes ook in actie gekomen. Daar werd het veertiende toernooi van het Player Championship 13 gespeeld. Van den Bergh schopte het tot de kwartfinales. Daarin verloor hij van De Sousa.

Met Kim Huybrechts, Geert De Vos en Mike De Decker deden er nog drie Belgen mee aan het toernooi. De Vos verloor in de eerste ronde, De Decker in de tweede. Huybrechts overleefde nog een ronde langer, maar verloor vervolgens nipt van Josh Payne (6-5). Van den Bergh begon in Milton Keynes door Wilson op een droge 6-0 te trakteren, met een gemiddelde van 103,6. Tegen Van Barneveld wierp 'Dimi' gemiddeld 106, goed voor een 6-1-overwinning. Jonny Clayton werd met 6-2 opzij gezet en Darren Webster met 6-1. In zijn achtste finale haalde Van den Bergh een gemiddelde van 116,9. DE SOUSA KLOPT VAN GERWEN IN FINALE Zo plaatste Van den Bergh zich voor de kwartfinales. Daarin bleek de Portugees José de Sousa wel ruimschoots te sterk met 6-1. Van den Bergh kan zich wel troosten met de gedachte dat hij verloor van de uiteindelijke toernooiwinnaar. De Sousa klopte in de finale Van Gerwen met 8-6.