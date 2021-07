Al twee kwartfinales bekend op World Matchplay Darts: Van den Bergh tegenover nummer één van de wereld en jong toptalent tegen ervaren Pool

In de World Matchplay Darts komen we in een beslissende fase terecht. Gisteren stonden de eerste achtste finales op het programma en daardoor zijn de eerste twee kwartfinales al bekend. Vandaag staan de andere achtste finales op het programma.

Lastige klus voor Dimitri Van den Bergh in de kwartfinales van de World Matchplay Darts. Na zijn 11-8 zege tegen Dave Chisnall wacht nu namelijk een wedstrijd tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld. Price haalde het in de achtste finales van Clayton met 11-3. De andere kwartfinale gaat tussen Krzysztof Ratajski en Callan Rydz. De ervaren Ratajski haalde het van Luke Humphries met 11-5 en de 23-jarige Callan Rydz maakte indruk door ex-wereldkampioen Rob Cross te verschalken met 11-8. Vanavond de andere achtste finales Vanavond staan de andere achtste finales op het programma en zo komen we de laatste vier kwartfinalisten te weten. Jose De Sousa speelt tegen Michael Smith, Gary Anderson tegen Nathan Aspinall, Michael Van Gerwen tegen Ian White en Peter Wright zal het tenslotte nog opnemen tegen Joe Cullen.