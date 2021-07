Van den Bergh heeft revanche voor nederlaag op WK beet en bereikt kwartfinales op World Matchplay

Dimitri Van den Bergh maakte zich dinsdagavond op voor zijn achtste finale in de World Matchplay. Titelverdediger Van den Bergh had zich verzekerd van een plek voor de laatste zestien door Petersen te verslaan. Ook volgende tegenstander Dave Chisnall bleef hij de baas: Dimi won met 11-8.

Het vizier van Van den Bergh was goed afgericht: hij zat al snel in de partij aan enkele 180's. Chisnall vermeed wel een vroege kloof en kwam aanvankelijk telkens langszij. Het was een festival aan breaks. Toen Van den Bergh voor het eerst zijn leg kon houden, had dat ook resultaat: van 4-4 ging het dan toch naar 6-4.

'DANCING DIMI' KLAAR OM TOE TE SLAAN

Chisnall gaf niet op en nam de volgende drie legs voor zijn rekening. Plots stond de Engelsman 6-7 voor. Van den Bergh liet zich hierdoor niet uit zijn lood slaan. Chisnall begon wat kansjes te missen en dan stond 'Dancing Dimi' meteen klaar om wel toe te staan. Op zijn beurt won Van den Bergh drie opeenvolgende legs: het werd 10-7.

Chisnall stribbelde wel nog tegen, maar die kloof nog helemaal rechtzetten bleek een utopie. Van den Bergh maakte het fraai af en plaatste zich voor de kwartfinales op de World Matchplay. Op het vorige WK had Chisnall hem nog uitgeschakeld. Een mooie revanche dus voor 'Dancing Dimi'.