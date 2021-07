Dimitri Van den Bergh staat voor moeilijke opdracht tegen nummer één van de wereld, maar: "Ik heb veel vertrouwen in mijzelf"

Dimitri Van den Bergh speelt vanavond zijn kwartfinale in de World Matchplay Darts. Onze landgenoot krijgt wel een zeer lastige tegenstander, want hij neemt het op tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld.

Toch is Dimitri Van den Bergh niet bang van Price. "Hij heeft veel geroep en getier, maar ik ga er mij niet door laten imponeren. Als ik gefocust ben, kan ik er zelfs kracht uithalen", vertelde Van den Bergh bij VTM.

Van den Bergh schat zijn kansen dan ook hoog in. "Hij is de nummer één van de wereld, maar ik heb veel vertrouwen in mijzelf. Ik zal moeilijk te kloppen zijn als ik de dubbels beter kan raken", aldus Van den Bergh.