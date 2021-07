Welke kwartfinales staan er nog op het programma in World Matchplay Darts? Excentrieke Schot en Michael Van Gerwen komen nog aan bod

Door de nummer één van de wereld uit te schakelen is Dimitri Van den Bergh nu één van de favorieten om de World Matchplay Darts opnieuw op zijn naam te zetten. Toch zijn er nog enkele andere hordes die onze landgenoot zal moeten nemen.

Zo zitten er nog enkele grote namen in het toernooi. Vanavond komen namlijk Peter Wright en Michael Van Gerwen nog aan bod in hun kwartfinale. Wright staat tegenover Michael Smith, die kon verrassen in de vorige ronde door de Portugees Jose De Sousa uit te schakelen.

Ook Michael Van Gerwen staat voor een lastige klus, want de Nederlander neemt het op tegen Nathan Aspinall. De Brit maakt al enkele maanden een sterke indruk en in de vorige ronde haalde hij het nipt van de Schotse legende Gary Anderson.

Dimitri Van den Bergh zelf is dus al zeker van de halve finales en hij kent ook al zijn tegenstander, want onze landgenoot zal het opnemen tegen de Pool Krzysztof Ratajski. Bij een overwinning zal Van den Bergh het in de finale dus opnemen tegen Wright, Smith, Van Gerwen of Aspinall.