Dimitri Van den Bergh mist zijn start maar gaat op en over Poolse tegenstander richting finale World Matchplay

Dimitri Van den Bergh is goed op weg om zijn titel in de World Matchplay te verlengen. In de halve finale zette hij de Pool Ratajski opzij met 17-9.

Nadat Van den Bergh in de vorige ronde wereldkampioen Pryce had uigeschakeld, leek er veel mogelijk voor Dancing Dimi in de halve finale tegen de lager gerangschikte Pool Kryszof Ratajski.

De start was niet goed voor onze landgenoot. Ratajski kon snel een break forceren en kwam tot 0-3. Bij een 2-5 stand was 90 het shotgemiddelde van Van den Bergh. De Pool mocht tot 2-6 uitlopen maar toen kwam Van den Berg onder stoom. Hij won de 7 legs erna en stond in no-time 9-2 voor. Onder andere dankzij een fantastische 128 check-out en met wat geluk toen Ratajski met drie pijlen niet kon uitgooien met een score van 20.

De wedstrijd sloeg helemaal om. Ratajski kreeg geen check-out meer voor elkaar en het vertrouwen bij Van den Bergh groeide elke leg. Tot 11-9 ging het nog gelijk op na de comeback van Van den Bergh maar de titelverdediger profiteerde daarna optimaal van missers bij Ratajski en gunde zijn poolse tegenstander geen leg meer.