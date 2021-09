Peter Wright moet het zonder Gary Anderson doen op World Cup of Darts: ervaren Schot is niet van de partij

Van 9 tot en met 12 september is het opnieuw uitkijken naar Darts, want dan staat de World Cup of Darts op het programma, waarin twee spelers de eer van hun land moeten verdedigen.

Normaal waren Peter Wright en Gary Anderson de twee namen voor Schotland, maar Anderson heeft afgehaakt. Ook vorig jaar was Anderson er al niet bij door de problemen met het coronavirus, maar in 2019 wisten Anderson en Wright het toernooi wel samen te winnen. Een nieuwe ploegmaat dus voor Peter Wright dit jaar en dat is John Henderson. Hij is de derde best geplaatste Schot op de wereldranglijst en dus is hij ook de logische vervanger voor Anderson. Schotland neemt het in haar eerste ronde op tegen China.