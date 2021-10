Schema is bekend voor World Grand Prix Darts: wanneer speelt Dimitri Van den Bergh?

Vanaf zondag 3 oktober is het zo ver. Dan staat met de World Grand Prix een nieuw dartstoernooi op het programma. Met Dimitri Van den Bergh is er één landgenoot bij. Hij komt zondag zelf al in actie.

Vanaf zondag 3 oktober staat de eerste ronde in de World Grand Prix Darts op het programma. Dimitri Van den Bergh is de laatste wedstrijd op deze dag. Onze landgenoot neemt het in zijn eerste ronde op tegen Ryan Searle. Ook andere toppers zoals Gerwyn Price, Dave Chisnall en James Wade komen op 3 oktober al in actie. Price speelt de topper tegen Michael Smith, terwijl Chisnall Suljovic zal bekampen. Wade neemt het dan weer op tegen Damon Heta. Ook op maandag 4 oktober staan er nog enkele wedstrijden in de eerste ronde op het programma. De beste wedstrijden zijn Michael van Gerwen tegen Danny Noppert, Peter Wright tegen Rob Cross, Gary Anderson tegen Ian White en Glen Durrant tegen Jose De Sousa. Vanaf 5 oktober is het dan uitkijken naar de tweede rondes.