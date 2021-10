Eerste wedstrijden in tweede ronde World Grand Prix worden vandaag afgewerkt: topper tussen Price en King op het programma

Er waren al heel wat verrassingen in de eerste ronde van de World Grand Prix in het Darts en vanaf vandaag staat de tweede ronde op het programma. Zo komt Gerwyn Price, de nummer één van de wereld, opnieuw in actie.

Gerwyn Price krijgt echter geen makkelijke tegenstander voorgeschoteld vandaag, want hij neemt het in zijn tweede ronde op tegen Mervyn King. Ook Dave Chisnall, de nummer acht van de wereld, komt in actie. Hij speelt tegen Ross Smith, de man die Joe Cullen kon uitschakelen. Daarnaast is het vandaag ook de beurt aan James Wade, de nummer vier van de wereld. Hij krijgt Stephen Bunting als tegenstander, die nog een uitstekende indruk maakte in de eerste ronde tegen Daryl Gurney. De eerste wedstrijd van vandaag in de tweede ronde kan misschien wel pijn doen voor de Belgische Dartsliefhebbers, want Ryan Searle neemt het daarin op tegen Luke Humphries. Searle kon in de vorige ronde Dimitri Van den Bergh nog uitschakelen.