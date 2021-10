Heel wat verrassingen op World Grand Prix Darts: Van Gerwen, Wright, Aspinall en Anderson zijn al uitgeschakeld

Terwijl de toppers die zondag nog in actie kwamen, zich niet lieten verrassen (buiten Dimitri Van den Bergh), was het maandagavond het tegenovergestelde. Zo zijn Van Gerwen, Wright, Aspinall en Anderson al uitgeschakeld.

Michael Van Gerwen nam het in de eerste ronde op tegen zijn landgenoot Danny Noppert en Noppert maakte indruk. Hij speelde een uitstekende wedstrijd, liet zich niet van de wijs brengen en haalde het uiteindelijk met 2-0 in sets van Van Gerwen.

Voor Peter Wright was het toernooi al helemaal snel afgelopen, want hij kon geen set pakken tegen Rob Cross. Cross, ex-wereldkampioen, gooide knap uit en is dus door naar de volgende ronde na een 2-0 overwinning tegen de excentrieke Schot.

Ook voor Aspinall en Anderson zitten het toernooi er al op. Aspinall verloor met 1-2 van de Pool Ratasjki, terwijl Gary Anderson het vooral aan zichzelf te danken had. De Schot wisselde goede scores af met zwakke scores en verloor zo uiteindelijk ook met 1-2.