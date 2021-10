Jonny Clayton maakt indruk tegen nummer één van de wereld en is ook eindwinnaar World Grand Prix

Jonny Clayton is zich de laatste jaren aan het opwerken tot één van de grote vedettes in het Darts en in de World Grand Prix heeft hij nog maar eens laten zien dat hij tot één van de meest constante spelers behoort.

Clayton haalde namelijk makkelijk de finale en daarin stond hij tegenover zijn landgenoot en nummer één van de wereld Gerwyn Price. Jonny Clayton maakte echter een uitstekende indruk en kwam al snel 0-2 voor in sets. Price kon nog wel een set terugkeren, maar op de cruciale momenten trok Clayton telkens het laken naar zich toe. Zo won de Welshman uiteindelijk met duidelijke 5-1 cijfers en heeft hij opnieuw een groot toernooi op zijn naam kunnen zetten. Het is al zijn vijfde toernooizege dit jaar.