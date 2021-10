Rob Cross is de verrassende eindwinnaar van het EK Darts na mooie overwinning in finale tegen Michael van Gerwen

Op het EK Darts stonden gisterenavond de halve finales en de finale op het programma. De finale ging uiteindelijk tussen Rob Cross en Michael van Gerwen en daarin was de Engelsman verrassend de sterkste.

In de eerste halve finale stonden Michael van Gerwen en Nathan Aspinall tegenover elkaar. Van Gerwen speelde een sublieme beginfase en kwam al snel 7-1 voor. Aspinall knokte zich terug in de wedstrijd en bij 10-10 kwam er zelfs nog een beslissende leg. Daarin toonde van Gerwen zich echter de sterkste, waardoor hij naar de finale mocht.

In die finale moest Michael van Gerwen het opnemen tegen Rob Cross. De Engelsman stond in de halve finale tegenover zijn landgenoot Joe Cullen, maar die gaf helemaal niet thuis. Cross had al snel de schaapjes op het droge en won met 11-3.

Een finale tussen van Gerwen en Cross dus en beide spelers haalden niet meer het niveau van eerder op de dag. Vooral van Gerwen had het zeer lastig en Cross profiteerde optimaal. Cross won zo uiteindelijk voor de tweede keer in zijn carrière het EK door in de finale van Gerwen te kloppen met 11-8.