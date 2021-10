Players Championship 25: Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts sneuvelen in tweede ronde

Dimitri Van den Bergh heeft zijn huzarenstukje van de Players Championship 24 niet kunnen herhalen in de Players Championship 25. Onze landgenoot sneuvelde namelijk in de tweede ronde van het toernooi.

Dimitri Van den Bergh heeft naast de eindzege van de Players Championship 24 geen nieuwe overwinning kunnen boeken in de Players Championship 25. Onze landgenoot verloor in de tweede ronde met het kleinste verschil van Wayne Jones. Het werd 5-6.

Ook Kim Huybrechts is niet verder geraakt dan de tweede ronde. Na zijn knappe overwinning tegen James Wade in de eerste ronde, was Martin Thomas in de tweede ronde net iets te sterk voor de Belg. Ook hier werd het 5-6. Mike De Decker en Geert De Vos werden in de eerste ronde al uitgeschakeld. Morgen staat de Players Championship 26 op het programma.