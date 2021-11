Dimitri Van den Bergh niet op Grand Slam of Darts door coronabesmetting

Dimitri Van den Bergh zal zaterdag in Wolverhampton niet deelnemen aan de Grand Slam of Darts.

De 27-jarige Antwerpenaar heeft een coronabesmetting. Hij wordt vervangen door de Engelsman Chris Dobey, zo laat de Professional Darts Corporation weten.

Van Den Bergh heeft de nodige last, zoals een zware verkoudheid. Hij hoopt dat hij er in het weekend van 26 tot 28 november in Minehead weer bij is op de Player Championship Finals.

Van de Belgen kon enkel Mike De Decker zich plaatsen. Hij speelt tegen Peter Wright, Gabriel Clemens en Fallon Sherrock. De eerste twee gaan naar de achtste finales.