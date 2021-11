Grand Slam of Darts: Michael Van Gerwen haalt het na spannende wedstrijd van Gary Anderson, Fallon Sherrock blijft indruk maken

Donderdagavond stonden de laatste wedstrijden van de achtste finales van de Grand Slam of Darts op het programma. Daarin haalde Michael Van Gerwen het onder meer van Gary Anderson na een echte thriller.

De avond begon met een partij tussen Michael Smith en Joe Cullen. Smith was een maatje te groot voor Cullen, want hij haalde het uiteindelijk met 10-5. De tweede wedstrijd ging tussen Peter Wright en titelverdediger Jose De Sousa en daarin haalde Wright het zeer nipt met 10-9. De titelverdediger is dus al uitgeschakeld.

Daarna kwam Fallon Sherrock aan bod. Ze is nog de enige vrouw in het toernooi en ze wist zich ook te plaatsen voor de kwartfinales na een sterke wedstrijd tegen Mensur Suljovic. Sherrock haalde het met 10-5.

De laatste wedstrijd ging tussen twee echte legendes, want Michael Van Gerwen nam het op tegen Gary Anderson. Ze waren aan elkaar gewaagd, maar de Nederlander trok uiteindelijk aan het langste eind. Van Gerwen won met 10-8.