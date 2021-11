Vanavond eerste kwartfinales in Grand Slam of Darts: kraker tussen Jonny Clayton en Gerwyn Price

Vanavond staan de eerste twee kwartfinales in de Grand Slam of Darts op het programma. Zo staat James Wade tegenover Rob Cross en met Jonny Clayton en Gerwyn Price staan de twee beste spelers op het moment tegenover elkaar.

De eerste wedstrijd van de avond is een opwarmer voor de echte clash, maar toch is het ook al een wedstrijd tussen twee zeer degelijke spelers. Zo staat James Wade, die het altijd goed doet op dit toernooi, tegenover Rob Cross.

Daarna volgt dus de echte clash in deze kwartfinales. Jonny Clayton is de man in vorm op dit moment, maar met Gerwyn Price staat Clayton wel tegenover de nummer één van de wereld. Beide spelers komen uit Wales, wat de wedstrijd nog extra spanning geeft. Wie trekt aan het langste eind? We weten het deze avond.